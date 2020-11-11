Trabzonspor'dan Beşiktaş'a büyük jest! 11.5 milyon TL'den kurtardı

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi. Bordo-mavililerin Avcı ile sözleşme imzalaması, Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.

Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile yaptığı anlaşmada kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.

Beşiktaş, Avcı ile senelik 12 milyon liraya anlaşmıştı.

