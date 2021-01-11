Trabzonspor'dan Abdullah Avcı işi transfer: Edin Visca...

Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Abdülkadir Ömür'ü 10 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı sağ kanata monte etmek istiyor. Eski öğrencisini Trabzonspor'a getirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı yönetime, eğer anlaşma zemini sağlanırsa Boşnak oyuncuyu ikna edebileceğini bildirdi.



Trbazonspor yöneticimi Başakşehir yöentimi ile temasa geçerken Ahmet Ağaoğlu da Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirerek, Visca için ödeyebilecekleri rakamı ve takasta kullanabilecekleri oyuncuları aktardı.

Edin Visca ile görüşmeden önce Başakşehir'in kapısını çalan Trabzonspor'un Boşnak oyuncu için İstanbul ekibine 3.5-4 Milyon Euro civarı bonservis bedeli ile Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak'ı önerdiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Başakşehir yönetiminden oyuncu ile Abdullah Avcı'nın bire bir görüşme gerçekleştirebilmesi için izin istenildiği söyleniyor.



Öte yandan Visca için Fenerbahçe'de devrede olurken Fatih Terim de geçenlerde Visca'yı istediğini açıkladı. Her transfer döneminde gündeme gelen Edin Visca için bu transfer döneminde de hararetli bir rekabet içerisine girildi.İstanbul takımlarının içinde bulunduğu mali kriz, Visca transferinde Trabzonspor'un önünü açıyor. Önümüzdeki günlerde Edin Visca konusunda somut adımların atılması bekleniyor.

