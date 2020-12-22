Trabzonspor'da üç isim yolcu!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'a elenerek büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da takımdan gönderilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Bordo Mavililer'in ara transfer dönemi yaklaşırken üç futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Asist Anazli'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre bordo-mavili yönetimin Adana Demirspor yenilgisinin ardından kötü performansları nedeniyle kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Fousseni Diabate ve Stiven Plaza'nın menajerlerini Trabzon'a davet ederek oyuncuları için kulüp bulmalarını söyledi. Bu gelişmenin ardından sözleşmeleri devam eden üç ismin nasıl bir yol izleyecekleri ise büyük merak konusu.

