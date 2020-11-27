Trabzonspor'da Lewis Baker'dan 'frikik' yorumu!

Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Lewis Baker, takımının tek golünü frikikten attı. Baker, "Önemli bir gol attım ama daha önemlisi gol yemememizdi. Antrenmanlarda bu frikikleri deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu" dedi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo ise "Bizim için bugün önemli olan iyi savunma yapmak ve gol yememekti, ileride iş yapabilecek arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

