Trabzonspor'da ismi duyulmamıştı! Gittiği takımda yıldızlaştı

Trabzonspor'da ismi dahi duyulmayan 25 yaşındaki sol kanat Theo Bongonda, sezon başında bordo-mavili takımdan ayrılmıştı. Belçika ligi ekiplerinden KRC Genk ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak yıldızlaştı.

Theo Bongonda Trabzonspor'da istediği forma şansını bir türlü bulamamıştı. Karadeniz ekibi ile 6 maça çıkan Bongonda 2 gol atmıştı.

