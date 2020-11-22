Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'da!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, teknik direktör Abdullah Avcı ile performansını daha yukarıya taşıması bekleniyor. 16 milyon Euro’luk piyasa değeriyle bordo-mavililerin gözde oyuncularından biri olurken Uğurcan Çakır, ligin geride kalan 8 haftasında kalesinde 15 gol görmüştü.

Uğrucan Çakır ile özel bir görüş yapan Abdullah Avcı, beklentilerini başarılı file bekçisine anlattı. Avcı’nın moral verdiği Uğurcan, A Milli Takım dönüşü sonrası takımla 2 idman yapabildi.

