Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili takım, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı..
GÜNDEM 29.09.2020, 13:24
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, bu maç öncesi flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, tecrübe kazanmaları için takımın genç oyuncuları Abdurrahim Dursun ile Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.
21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.
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21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.
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