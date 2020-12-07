Trabzonspor'da Ekuban'dan Abdullah Avcı itirafı!
Trabzonspor- Sivaspor maçı sonrası Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 07.12.2020, 22:08
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da tek golü atan Caleb Ekuban, "Hayal kırıklığına uğradığımız bir maç oldu. 2-0'ı yakalayacak şanslarımız oldu. Ben de girdim böyle bir pozisyona ama atamadık. Her hafta daha iyiye gitmek için çalışıyoruz. Gelecek hafta galip gelerek bugünü unutmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
Forvet arkası oynaması hakkında ise Caleb Ekuban, "Dün hocamızla görüştüğümüzde kendisine de söyledim. Bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynamak istiyorum. Forvet arkasında görev verdi ve elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Bu her zaman için geçerli. Nerede görev alırsam orada oynamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Forvet arkası oynaması hakkında ise Caleb Ekuban, "Dün hocamızla görüştüğümüzde kendisine de söyledim. Bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynamak istiyorum. Forvet arkasında görev verdi ve elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Bu her zaman için geçerli. Nerede görev alırsam orada oynamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
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