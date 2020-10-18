Trabzonspor'da Ekuban koronaya yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban'ın korona virüsüne yakalandığını açıkladı.



Kulüp, futbolcunun virüsü milli takım kampındaki oda arkadaşından kaptığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:



Ekuban Trabzonspor'un dün oynadığı Başakşehir maçının kadrosuna da alınmamıştı.

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."

