Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yardımcıları belli oldu!
Trabzonspor’da teknik direktörlük görevinin resmen açıklanması beklenen Abdullah Avcı’nın yardımcıları belirlendi.
GÜNDEM 08.11.2020, 14:52
Trabzonspor’da üst üste alınan sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton’ın görevine son verilmişti. Bordo-mavililer, birçok isimle görüşmelerini sürdürse de Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz Fırtınası’nın resmi açıklamayı yapması ise an meselesi.
Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın yardımcıları da belirlenmeye başladı…
Deneyimli çalıştırıcının yanında; Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör gibi isimlerin de teknik ekipte yer alacağı öğrenildi. Bordo-mavililerde futbolculuk deneyimi de yaşayan Egemen Korkmaz'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması dikkat çekti.
Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı, 2020 Ocak ayından beri herhangi bir takım çalıştırmadı.
Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın yardımcıları da belirlenmeye başladı…
Deneyimli çalıştırıcının yanında; Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör gibi isimlerin de teknik ekipte yer alacağı öğrenildi. Bordo-mavililerde futbolculuk deneyimi de yaşayan Egemen Korkmaz'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması dikkat çekti.
Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı, 2020 Ocak ayından beri herhangi bir takım çalıştırmadı.
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