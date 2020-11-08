Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yardımcıları belli oldu!

Trabzonspor’da üst üste alınan sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton’ın görevine son verilmişti. Bordo-mavililer, birçok isimle görüşmelerini sürdürse de Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz Fırtınası’nın resmi açıklamayı yapması ise an meselesi.



Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın yardımcıları da belirlenmeye başladı…

Deneyimli çalıştırıcının yanında; Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör gibi isimlerin de teknik ekipte yer alacağı öğrenildi. Bordo-mavililerde futbolculuk deneyimi de yaşayan Egemen Korkmaz'ın da Avcı'nın ekibinde yer alması dikkat çekti.

Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Abdullah Avcı, 2020 Ocak ayından beri herhangi bir takım çalıştırmadı.

