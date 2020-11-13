Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan özel talep!

Trabzonspor’da Eddie Newton’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı getirilmişti. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz çarşamba günü iş başı yaparken; oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o toplantının detayları…



Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularıyla toplantı yaptı ve isteklerini sıraladı. Avcı, öğrencilerine "Pas yapın. Çok koşun ve ayağa top atın." talebinde bulundu.



Pas yapan takım olduklarında rakiplerinin oyun planını rahatlıkla bozabileceklerini de anlatan Avcı, "Bunun için süre gerekiyor biliyorum ama çok çalıştığımız da başaracağımızdan adım gibi eminim ve sonrasında keyifli bir takıma haline mutlaka geleceğiz." ifadelerini kullandı.

