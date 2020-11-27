Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu itiraf

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaparak, "Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı. Geçen sene maç içinde 32 puan öne geçip, geriye düşmüş bir takım. Geldiğim günden beri takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Abdullah Avcı, "Belki bir pozisyon verdik. Daha çok eksiğimiz var, 2 hafta 6 puan ve gol yememek 3-4 adım daha fazla attırdı ama hücum organizasyonlarına da geçeceğiz. Daha çok yolumuz var. Henüz oyun kurmuyoruz aslında. Daha buna geçmedik, takım savunmasını daha iyi hale getirmeyle ilgili çalışacağız. Bunlar kolay şeyler değil. Adım adım gideceğiz." diye konuştu.

