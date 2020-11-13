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Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk ayrılık!
Trbazonspor'da Abdullah Avcı'nın teknik direktör olması sonrası bordo-mavili takımda ilk ayrılık yaşandı.
GÜNDEM 13.11.2020, 17:24
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrası bordo-mavili ekibin teknik kadrosunda ilk ayrılık yaşandı.
Avcı'nın göre başlaması ile birlikte teknik ekipte yer alan Erdi Tokul ile yolalr ayrıldı.
Trabzonspor'un teknik kadrosunda bulunan Erdi Tokul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Altyapısından yetişip A takımında çalışma fırsatı bulduğum kulübümden kendi kariyer planlamam ve gelişimim doğrultusunda ayrılmak gerekti. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çalıştığım hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, Allah'a emanet" ifadelerine yer verdi.
Trabzon'da yerel olarak yayın yapan 61 Saat internet sitesine göre Trabzonspor ile yollarını ayıran Erdil Tokul'un yeni takımı Süper lig ekiplerinden Antalyaspor oldu.
Avcı'nın göre başlaması ile birlikte teknik ekipte yer alan Erdi Tokul ile yolalr ayrıldı.
Trabzonspor'un teknik kadrosunda bulunan Erdi Tokul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Altyapısından yetişip A takımında çalışma fırsatı bulduğum kulübümden kendi kariyer planlamam ve gelişimim doğrultusunda ayrılmak gerekti. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çalıştığım hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, Allah'a emanet" ifadelerine yer verdi.
Trabzon'da yerel olarak yayın yapan 61 Saat internet sitesine göre Trabzonspor ile yollarını ayıran Erdil Tokul'un yeni takımı Süper lig ekiplerinden Antalyaspor oldu.
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