Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu'ndan kritik zirve!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu İstanbul'da devre arası transferleri görüşmek için bir araya geldi.
GÜNDEM 01.12.2020, 11:02
1
Trabzonspor'da Sivasspor maçının hazırlıkları başlarken teknik direktör Abdullah Avcı dün yapılan antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili takımın teknik patronu İstanbul'da yönetim ve Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin görüşmesinde takımı masaya yatırdıkları, devre arasıyla ilgili çalışmalar için şimdiden kolları sıvadıkları ifade edildi.
Göreve başladıktan sonra Süper Lig'de Trabzonspor başında iki maça çıkan ve 6 puan kazanan Avcı, bunun dışında milli takım arasında ekibi antrene etme şansı yakalamıştı. Abdullah Avcı'nın milli takım arasında edindiği gözlemlerini, tespitlerini ve yapılmasını istediklerini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ilettiği belirtildi.
Öte yandan 7 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde takımı Abdullah Avcı’nın yardımcıları çalıştırdı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcuların idmanda yer alması, bordo-mavilileri mutlu etti.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin görüşmesinde takımı masaya yatırdıkları, devre arasıyla ilgili çalışmalar için şimdiden kolları sıvadıkları ifade edildi.
Göreve başladıktan sonra Süper Lig'de Trabzonspor başında iki maça çıkan ve 6 puan kazanan Avcı, bunun dışında milli takım arasında ekibi antrene etme şansı yakalamıştı. Abdullah Avcı'nın milli takım arasında edindiği gözlemlerini, tespitlerini ve yapılmasını istediklerini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ilettiği belirtildi.
Öte yandan 7 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde takımı Abdullah Avcı’nın yardımcıları çalıştırdı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcuların idmanda yer alması, bordo-mavilileri mutlu etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü