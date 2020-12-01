Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu'ndan kritik zirve!

Trabzonspor'da Sivasspor maçının hazırlıkları başlarken teknik direktör Abdullah Avcı dün yapılan antrenmanda yer almadı. Bordo-mavili takımın teknik patronu İstanbul'da yönetim ve Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin görüşmesinde takımı masaya yatırdıkları, devre arasıyla ilgili çalışmalar için şimdiden kolları sıvadıkları ifade edildi.

Göreve başladıktan sonra Süper Lig'de Trabzonspor başında iki maça çıkan ve 6 puan kazanan Avcı, bunun dışında milli takım arasında ekibi antrene etme şansı yakalamıştı. Abdullah Avcı'nın milli takım arasında edindiği gözlemlerini, tespitlerini ve yapılmasını istediklerini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ilettiği belirtildi.

Öte yandan 7 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililerde takımı Abdullah Avcı’nın yardımcıları çalıştırdı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcuların idmanda yer alması, bordo-mavilileri mutlu etti.

