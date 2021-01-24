Trabzonspor'da Abdullah Avcı ayrılığı açıkladı!

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve oyuncuların kronik yorgunluk yaşamaya başladığını belirten Avcı, "İnsanlar televizyondan maçları seyrediyor, bu yaşadığımız süreçte insanları oyalayan, dikkatini çeken bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar herhalde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun." diye konuştu.

Portekizli bek oyuncusu Pereira ile yolların ayrıldığını belirten Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." dedi.

