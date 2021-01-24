Trabzonspor'da Abdullah Avcı ayrılığı açıkladı!
Gençlerbirliği'ni mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 24.01.2021, 00:14
Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve oyuncuların kronik yorgunluk yaşamaya başladığını belirten Avcı, "İnsanlar televizyondan maçları seyrediyor, bu yaşadığımız süreçte insanları oyalayan, dikkatini çeken bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar herhalde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun." diye konuştu.
Portekizli bek oyuncusu Pereira ile yolların ayrıldığını belirten Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." dedi.
Portekizli bek oyuncusu Pereira ile yolların ayrıldığını belirten Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Alanyaspor
|19
|31
|7. Hatayspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Bursaspor
|18
|30
|7. Tuzlaspor
|17
|30
|8. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Cádiz
|20
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü