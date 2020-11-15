Trabzonspor’a yeni 10 numara! Abdullah Avcı o ismi istedi

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, bordo-mavili yönetimden yeni 10 numara istedi.

Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Avcı, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Williem II’de kariyerini sürdüren 10 numara Görkem Sağlam'ın alınmasını Trbazonspor yönetimine bildirdi.

Bochum altyapısından yetişen Sağlam, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştu. Takımıyla toplamda 13 resmi maçta forma giyen 22 yaşındaki 10 numara, 2 gol atma başarısı gösterirken 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

