Trabzonspor’a yeni 10 numara! Abdullah Avcı o ismi istedi
Trabzonspor’a yeni 10 numara geliyor. Abdullah Avcı bordo-mavili yönetimden o ismi istedi.
GÜNDEM 15.11.2020, 09:46
1
Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, bordo-mavili yönetimden yeni 10 numara istedi.
Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Avcı, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Williem II’de kariyerini sürdüren 10 numara Görkem Sağlam'ın alınmasını Trbazonspor yönetimine bildirdi.
Bochum altyapısından yetişen Sağlam, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştu. Takımıyla toplamda 13 resmi maçta forma giyen 22 yaşındaki 10 numara, 2 gol atma başarısı gösterirken 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Avcı, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Williem II’de kariyerini sürdüren 10 numara Görkem Sağlam'ın alınmasını Trbazonspor yönetimine bildirdi.
Bochum altyapısından yetişen Sağlam, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştu. Takımıyla toplamda 13 resmi maçta forma giyen 22 yaşındaki 10 numara, 2 gol atma başarısı gösterirken 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü