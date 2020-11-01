Trabzonspor'a sürpriz isim!
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrılırken takımın başına geçecek teknik direktör için gündeme sürpriz bir isim geldi.
GÜNDEM 01.11.2020, 09:15
Süper Lig'de yedi hafta geride kalırken teknik direktör değişiklikleri de başladı.
Trabzonspor bu hafta İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırmıştı. Newton yönetiminde tek galibiyeti olan ve ligin en fazla gol yiyen ekibi durumundaki bordo mavililerde teknik direktörlük için Abdullah Avcı'nın ismi geçiyordu. Ancak hafta içinde Antalyaspor sürpriz bir şekilde Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Antalyaspor ile yollarını ayıran Tuna'nın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasının oldukça iyi olduğu, oyuncu olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ağaoğlu'nun Tuna'dan yana olduğu belirtildi.
Tuna'nın takımın başına geçmesi halinde U19 Milli Takımda yer alan Hakan Yeşil, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç gibi isimleri A takıma kazandıracağı düşünülüyor.
Trabzonspor bu hafta İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırmıştı. Newton yönetiminde tek galibiyeti olan ve ligin en fazla gol yiyen ekibi durumundaki bordo mavililerde teknik direktörlük için Abdullah Avcı'nın ismi geçiyordu. Ancak hafta içinde Antalyaspor sürpriz bir şekilde Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Antalyaspor ile yollarını ayıran Tuna'nın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasının oldukça iyi olduğu, oyuncu olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ağaoğlu'nun Tuna'dan yana olduğu belirtildi.
Tuna'nın takımın başına geçmesi halinde U19 Milli Takımda yer alan Hakan Yeşil, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç gibi isimleri A takıma kazandıracağı düşünülüyor.
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