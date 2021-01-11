Trabzonspor'a Berat Özdemir'den müjdeli haber!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ederek kadrosuna kattığı Berat Özdemir, geçirdiği koronavirüs tedavisini atlattı. Karadeniz ekibinin devre arası transfer döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer icraatı olan genç oyuncu bir süredir karantina altında tedavi görüyordu.

Genç futbolcu Berat'ın perşembe günü yapılan ikinci testi pozitif çıkan başarılı orta saha oyuncusunun son yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi.

22 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

