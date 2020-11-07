Trabzonspor zorlu Alanyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

2020 - 2021 sezonuna iştediği gibi başlayamayan ve şuana kadar oynanan 7 maçta 5 puan toplayabilen Trabzonspor'da, son olarak Kasımpaşa yenilgisi sonrası teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

Lige fırtına gibi başlayan Alanyaspor'da ise moraller yerinde. Çağdaş Atan'ın öğrencileri bir maç eksiği ile 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı, mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlayacak.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakeme, Afobe

