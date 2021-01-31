Trabzonspor Yunus Mallı'yı resmen duyurdu: İşte alacağı ücret...

Trabzonspor Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Yunus Mallı ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu

Bordo mavili takım, sözleşmenin detaylarını açıkladı.

2020/21 sezonu: 4.4 milyon TL

2021/22 ve 2022/23 sezonları: 8.9 milyon TL

Opsiyon kullanılırsa 2023/24 sezonu: 13.3 milyon TL

İmza parası: Üç taksit halinde 11.1 milyon TL

İşte Trabzonspor'un Yunus Mallı videosu:



?? Hoş geldin EVLAT ?? “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.”@yunusmalli10 pic.twitter.com/JCwb4j3wSF

— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021



?? Hoş geldin EVLAT ?? “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.”@yunusmalli10 pic.twitter.com/JCwb4j3wSF — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021

