Trabzonspor – Y. Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında 5. sırasında yer alan Trabzon ligin son sırasında bulunan Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon Denizlispor engelini de aşıp hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.



Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor-Denizlispor maçınıakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor: Cenk, Lopes, Görkem, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

