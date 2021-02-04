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Trabzonspor – Y. Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ı deplasmanda yıkarak lig liderini değiştiren Trabzonspor Y. Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor – Y. Denizlispor maçı saat kaçta başlayacak?
GÜNDEM 04.02.2021, 11:37
Süper Lig'in 23. haftasında 5. sırasında yer alan Trabzon ligin son sırasında bulunan Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzon Denizlispor engelini de aşıp hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.
Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor-Denizlispor maçınıakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Denizlispor: Cenk, Lopes, Görkem, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Trabzon Denizlispor engelini de aşıp hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.
Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor-Denizlispor maçınıakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Denizlispor: Cenk, Lopes, Görkem, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega
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