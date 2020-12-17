Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Adana'ya elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren maçta TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltılarla 4-3 yenildi ve kupaya veda etti.
GÜNDEM 17.12.2020, 08:26
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Trabzonspor, maçın ilk yarısında etkisiz bir görüntü sergilerken; takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarı ise daha tempolu geçti.
47. dakikada Kosecki'nin soldan altıpas içine yaptığı ortayı Yunus Akgün sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
Trabzonspor'un yanıtı 8 dakika sonra geldi. Lewis Baker'ın sağ köşe bayrağı dibinden kullandığı korneri Vitor Hugo, altıpas sol ön çizgisi üzerinde kafayla ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.
79'da Adana Demirspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası içinde Semih Güler, topu ceza sahası sol son çizgisi yakınına taşıyıp ortaya çıkardı. Mehmet Akyüz, tek vuruşla topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu, Trabzonspor: 1 - Adana Demirspor: 2.
Trabzonspor, 90+3'te skoru eşitledi. Adana Demirspor ceza sahası sol yanına yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Lewis Baker ortaladı. Altıpas sol ön çizgisi önünde Vitor Hugo kafayı vurdu. Kalecinin de hatasında meşin yuvarlak ikinci kez Adana Demirspor kalesine gitti.
90+7'de Trabzonspor ani atağı gerçekleşti. Yusuf Sarı, Aurelien Chedjou'nun müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karara itirazlarını sürdüren Joher Rassoul, 2. sarı kartın ardından oyun dışı kaldı.
90+9'da penaltı atışı için Lewis Baker beyaz noktaya geldi. İngiliz oyuncunun vuruşunda kaleci Vedat, topu sağ direğin yanından kurtardı ve maç uzatmaya gitti. Penaltılarda ise gülen taraf Adana Demirspor oldu.
47. dakikada Kosecki'nin soldan altıpas içine yaptığı ortayı Yunus Akgün sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
Trabzonspor'un yanıtı 8 dakika sonra geldi. Lewis Baker'ın sağ köşe bayrağı dibinden kullandığı korneri Vitor Hugo, altıpas sol ön çizgisi üzerinde kafayla ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.
79'da Adana Demirspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası içinde Semih Güler, topu ceza sahası sol son çizgisi yakınına taşıyıp ortaya çıkardı. Mehmet Akyüz, tek vuruşla topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu, Trabzonspor: 1 - Adana Demirspor: 2.
Trabzonspor, 90+3'te skoru eşitledi. Adana Demirspor ceza sahası sol yanına yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Lewis Baker ortaladı. Altıpas sol ön çizgisi önünde Vitor Hugo kafayı vurdu. Kalecinin de hatasında meşin yuvarlak ikinci kez Adana Demirspor kalesine gitti.
90+7'de Trabzonspor ani atağı gerçekleşti. Yusuf Sarı, Aurelien Chedjou'nun müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Karara itirazlarını sürdüren Joher Rassoul, 2. sarı kartın ardından oyun dışı kaldı.
90+9'da penaltı atışı için Lewis Baker beyaz noktaya geldi. İngiliz oyuncunun vuruşunda kaleci Vedat, topu sağ direğin yanından kurtardı ve maç uzatmaya gitti. Penaltılarda ise gülen taraf Adana Demirspor oldu.
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