Trabzonspor taraftarı, o ismi ekranda görünce TV100'ü topa tuttu!

Trabzonspor taraftarı, TV100'e ateş püskürdü. Olaylı Galatasaray- Trabzonspor maçında verdiği kararlarla uzun süre tartışma konusu olan ve görevi bırakmak zorunda kalan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, TV100'de yorumculuğa başladı.

TV100 ekranlarında yayına başlayan ''VAR ODASI'' programında Ümit Özat, Evren Turan, Ertem Şener ve Bışar Özbey ile Deniz Ateş Bitnel'in yorumculuk yapacak olması Trabzonspor taraftarını kızdırdı.

Bordo-mavili taraftarlar, Deniz Ateş Bitnel'in programda yorumculuk yapacak olması nedeniyle TV100'e boykot kampanyası başlattı.



Programın başlaması ile binlerce Trabzonspor taraftarının tepkisine maruz kalan Deniz Ateş Bitnel, "Ben o müsabakada, o maçta en çok mağduriyet yaşayan ben ve ailem dedim. Ama verilen kararlardan dolayı üzülen taraftarlardan sadece onlardan özür diliyorum" diyerek özür diledi.



