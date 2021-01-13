Trabzonspor onun peşinde!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Petar Stojanovic'i gündemine alan Trabzonspor'un Karlo Bartolec'in de peşinde olduğu iddia edildi.
GÜNDEM 13.01.2021, 16:26
Trabzonspor transfer çalışmaları sürdürürken transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dinamo Zagreb forması giyen Petar Stojanovic'i gündemine alan Trabzonspor'un Karlo Bartolec'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Danimarka basını Kopenhag'ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi. Oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.
Trabzonspor, hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen Hırvat oyuncunun transferi ile iki mevkideki sorunu tek transferde çözebilir. Karlo Bartolec bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asisti bulunuyor. 2023'te kontratı sona erecek olan 1.78''lik Bartolec'in piyasa değeri 1 Milyon Euro olarak gösteriliyor.
Danimarka basını Kopenhag'ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi. Oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.
Trabzonspor, hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen Hırvat oyuncunun transferi ile iki mevkideki sorunu tek transferde çözebilir. Karlo Bartolec bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asisti bulunuyor. 2023'te kontratı sona erecek olan 1.78''lik Bartolec'in piyasa değeri 1 Milyon Euro olarak gösteriliyor.
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