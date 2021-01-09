Trabzonspor o oyuncuyla görüşmelere başladı! Menajeri açıkladı

Trabzonspor bir süredir ilgilendiği Yunus Mallı için görüşmelere başladı. Yunus Mallı'nın menajeri İlhan Mallı, Trabzonspor ile görüşmelere başladıklarını doğruladı. Menajer Mallı,"Şu an görüşmeler yeni başladı.Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar. Biz de kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz." dedi.

A Milli Takımı'nın formasını 25 kez terleten Yunus Mallı'nın Alman kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Milli oyuncunun kendini tekrar ispatlamak istiyor.

