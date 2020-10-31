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Trabzonspor Newton'u gönderdi o ismi getirdi

Trabzonspor, teknik direktör Newton'un görevine son verdi. Bugünkü antrenmanını teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirmesi dikkat çekti.

GÜNDEM 31.10.2020, 20:46
Trabzonspor Newton'u gönderdi o ismi getirdi
Trabzonspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Newton'a kesildi ve yollar ayrıldı. Newton sonrası teknik direktörlük için Abdullah Avcı'nın adı geçiyordu. Ancak bir anlaşma henüz sağlanamadı.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve Eddie Newton'la yolları ayırma kararı alan Trabzonspor'da, bugün yapılan antrenmanda takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu yer aldı.
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