Trabzonspor, Marko Livaja ile anlaştı!
Trabzonspor'un Marko Livaja ile anlaştığı öne sürüldü.
GÜNDEM 29.01.2021, 18:19
Yunanistan ligi ekiplerinden AEK'te forma giyen Marko Livaja, birkaç gün evvel Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Adı son dönemlerde sıklıkla Türk takımlarıyla anılan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Todo Fichajes adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Haziran'da serbest kalacak olan golcü oyuncunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığını yazdı. Bir dönem Serie A devi Inter'de de oynayan Hırvat yıldızın önümüzdeki sezondan itibaren Bordo Mavililer'de top koşturacağı ifade edildi.
Todo Fichajes adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Haziran'da serbest kalacak olan golcü oyuncunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığını yazdı. Bir dönem Serie A devi Inter'de de oynayan Hırvat yıldızın önümüzdeki sezondan itibaren Bordo Mavililer'de top koşturacağı ifade edildi.
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