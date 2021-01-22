Trabzonspor Malili futbolcuyu kiraladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe'ye kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2020-2021 sezonu ikinci yarısındaki garanti maaş ödemeleri, Göztepe ile kulübümüz tarafından eşit oranda paylaşılarak ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

