Trabzonspor Konyaspor’u dağıttı, üç puanı kolay aldı!

Süper Lig'de Trabzonspor, evinde konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri; 22'de Nwakaeme, 56'da Flavio ve 61' Djaniny kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 88'de Shengelia'dan geldi.

Puanını 30 yapan Trabzonspor, 7. sıraya yükselirken 22 puanla kala Konyaspor 14. sırada yer aldı.

Trabzonspor'da 26'ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner'in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'in yerine 27'nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu.

Soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapılan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'e burada röntgen çekildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Abdülkadir Ömür'ün sezonu kapattığı öğrenildi. Oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

