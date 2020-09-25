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Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları müsabakayla ligde birbirlerine 7. kez rakip olacak.
GÜNDEM 25.09.2020, 10:13
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’nda mücadele edecek. 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00 başlayacak olan müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İlker Takpak yapacak.
Süper Lig’de iki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa güle taraf oldu. Bordo-mavililer, attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 3-1’lık skrolarla kazanmıştı.
İki ekip arasında Trabzon’da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük’e 3-0’lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.
Süper Lig’de iki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa güle taraf oldu. Bordo-mavililer, attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 3-1’lık skrolarla kazanmıştı.
İki ekip arasında Trabzon’da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük’e 3-0’lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.
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