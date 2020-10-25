Trabzonspor galibiyeti sonrası Marcel Tisserand'den açıklama

Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, "Trabzonspor'a karşı büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Marcel Tisserand, "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek. İkinci yarıda Trabzonspor'a karşı büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.

