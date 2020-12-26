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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor-Galatasaray, 2020 yılının son derbisinde karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler.
GÜNDEM 26.12.2020, 09:36
Trabzonspor- Galatasaray maçına artık saatler kaldı. Süper Lig'de zirve yarışında kritk mücadele.
Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor
Uğurcan ÇakırSerkan AsanEdgar leVitor HugoMarlonAbdulkadir ParmakFlavioBakerEkubanNwakaemeDjaniny
Galatasaray
OkanOmarDonkMarcaoSaracchiTaylan AntalyalıBelhandaFeghouliArda TuranEmre KılınçOğulcan Çağlayan
Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor
Uğurcan ÇakırSerkan AsanEdgar leVitor HugoMarlonAbdulkadir ParmakFlavioBakerEkubanNwakaemeDjaniny
Galatasaray
OkanOmarDonkMarcaoSaracchiTaylan AntalyalıBelhandaFeghouliArda TuranEmre KılınçOğulcan Çağlayan
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