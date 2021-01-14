Trabzonspor, Enzo Perez ile anlaştı!

Sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk potasının bir hayli uzağında kalan Trabzonspor, Ocak ayında kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi planlıyordu. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Bordo Mavililer'in River Plate'te forma giyen Enzo Perez'i renklerine bağlamaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Sky Sport İtalya'nın ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, kendisine ait internet sitesinden paylaştığı haberde 34 yaşındaki ön liberonun Fırtına'ya gelmeye hazır olduğunu yazdı. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin son birkaç günde yoğunlaştığı belirtilirken Arjantinli yıldızın yeniden Avrupa'ya dönebileceği aktarıldı.

Sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan deneyimli futbolcu daha önce Benfica ve Valencia'da da top koşturmuştu.

