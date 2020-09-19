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Trabzonspor Denizlispor'u geçemedi

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti. Denizlisporlu Sacko'nun dört dakika içinde sarı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı.

GÜNDEM 19.09.2020, 18:38
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Trabzonspor Denizlispor'u geçemedi
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. 
Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün 62. dakikada attığı gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 
64. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, dört dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.
Sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor bu beraberlikle ilk puanını aldı. 
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