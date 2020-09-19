Trabzonspor Denizlispor'u geçemedi

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün 62. dakikada attığı gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

64. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, dört dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor bu beraberlikle ilk puanını aldı.

