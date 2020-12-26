Trabzonspor, Batuhan Kör ile görüştü!

Trabzonspor, ligde yukarılara çıkmaya çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Fırtına’nın transfer listesinin başında Batuhan Kör bulunuyor. Bordo-mavili takımında altyapısında beğenilmeyen ve sonrasında Samsunspor’un yolunu tutan Kör, daha sonra da Bursaspor’a transfer olmuştu. Bu sezona yeşil-beyazlı ekibin formasıyla damga vurunca tüm gözler ona çevrildi.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda 9 gol atma başarısı gösterirken; Trabzonspor’un bir dönem beğenmediği oyuncu için harekete geçtiği iddia edildi. Bordo-mavili yetkililer, Batuhan’ın babası ile ilk teması kurdu ve “Bursaspor ile görüşün” yanıtı alındı.

