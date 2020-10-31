Trabzonspor anlaştı! İşte yeni teknik direktörü
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Bordo-Mavili takımın resmi açıklama bekleniyor.
GÜNDEM 31.10.2020, 21:37
Trabzonspor'da tekbik direktörük koltuğuna Tamer Tuna getirildi. Teknik adam Newton ile yollarını ayıran bordo Mavililer Tamer Tuna ile anlaşma sağladı.
Bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Kötü gidiş sonrası kırmızı beyalı takımla yollar ayrılmıştı.
Diğer yandan Tamer Tuna, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmış ve Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
Bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Kötü gidiş sonrası kırmızı beyalı takımla yollar ayrılmıştı.
Diğer yandan Tamer Tuna, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmış ve Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
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