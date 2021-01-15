Trabzonspor Ademi'ye kancayı taktı!

Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Genç ve gelecek vaat eden oyuncuların peşine düşen Trabzonspor, forvet hattı için Arnavut oyuncu Albion Ademi'ye kancayı taktı. Trabzonspor'un, Finlandiya Ligi takımlarından IFK Mariehamn'ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Albion Ademi için teklif yaptığı öğrenildi.



IFK Mariehamn teknik direktörü Peter Mattson, 21 yaşındaki forvet oyuncuları Albion Ademi'ye büyük ilgi olduğunu açıkladı. Mattson, Ademi'nin transferi ile alakalı,“Türk Trabzonspor, İsviçre’den Basel, Hollanda’dan AZ Alkmaar, Almanya’dan Greuther Fürth ile birlikte Hırvatistan’dan Hajduk Split’ten Albion Ademi için somut teklifler aldık.” ifadelerini kullandı.

