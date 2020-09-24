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Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi

Trabzonspor, Anders Trondsen'in ön çapraz bağ ameliyatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 24.09.2020, 19:29
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Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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