Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi
Trabzonspor, Anders Trondsen'in ön çapraz bağ ameliyatının gerçekleştirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 24.09.2020, 19:29
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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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