Trabzonspor açıkladı! Anders Trondsen ameliyat edildi

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç’te bulunan oyuncumuz Anders Trondsen’e bugün Oslo’da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

