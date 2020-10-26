Trabzon’a küfretmişti! CHP’li başkan yardımcısına soruşturma
CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Trabzon ile ilgili yaptığı küfürlü paylaşımının ardından partisi tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı duyuruldu.
GÜNDEM 26.10.2020, 12:49
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor maçından önce Trabzon ile ilgili sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'a tepki gösterildi.İlayda Kılınç hakkında CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı özür dileyerek, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon şehrimiz ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz.” dedi.
Kısa bir süreliğine Twitter hesabını kapatan İlayda Kılınç, yeniden açtığı hesabından bir video paylaşarak özür diledi. Kılınç, "Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı özür dileyerek, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon şehrimiz ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz.” dedi.
Kısa bir süreliğine Twitter hesabını kapatan İlayda Kılınç, yeniden açtığı hesabından bir video paylaşarak özür diledi. Kılınç, "Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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