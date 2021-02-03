Tozkoparan İskender 8. ve 9. Bölüm fragmanı yayınlandı

Okçuluk, kahramanlık ve eğlence dolu sahneleri ile çocuklar tarafından çok sevilen Tozkoparan İskender'in 7. bölümü pazar günü yayınlandı.

Tozkoparan İskender dizisinin pazar akşamı yayınlanmasıyla birlikte yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu ...

Dikkat çeken dizinin 8. ve 9. Bölümü 7 Şubat Pazar günü saat 17:30'da yayınlanacak.

İskender, ok atışı sırasında istemeyerek Cihangir’in düşmesine sebep olur. İskender’i kışkırtan ve hafif bir çarpmayı abartarak canı yanmış gibi kendini yerlere atan Giovanni istediğini alır. Artık Giovanni’nin elinde İskender’e karşı büyük bir koz vardır.

Kasırga da bu olayı bir an önce Refika’ya haber vermek ve İskender’in olabilecek en büyük cezaya çarptırılmasını sağlamak istemektedir. İskender’i yalnız bırakmayan Mavi Ay, Giovanni’yi olayların istemeyerek gerçekleştiğine ikna etmeye çalışır. Böylece Giovanni, hem İskender’e hem de Mavi Ay’ın diğer üyelerine ceza vermeyi kararlaştırır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan İskender çok üzülür.

Salih ve Rüya anne-babasından uzak kalan İskender’e kol kanat gererek moral vermeye çalışırlar. Diğer yandan Kasırga, olan biteni Refika’ya sonunda anlatır ve İskender’in okuldan uzaklaştırılması istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine yol açarlar. Giovanni’nin Mavi Ay’a vereceği ceza ne? İskender girdiği bunalımdan çıkabilecek mi? Kasırga İskender’in ceza almasını sağlayabilecek mi?

Disiplin kuruluna başkanlık eden Refika’nın, İskender’in okuldan uzaklaştırılmasına yönelik vereceği karar ne olacak? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası, Tozkoparan İskender’in yedinci bölümünde.

