Tozkoparan İskender 6.Bölüm Fragmanı yayınlandı

Tozkoparan İskender; okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleri ile çocuklar tarafından çok sevilen Tozkoparan İskender'in 5. bölümü pazar günü yayınlandı.

Zaman yolculuğu yapan Salih ve Fikri, kötülerin geçmişte Tozkoparan İskender’in okçular tekkesine girmesini engellediklerini fark ederler. Köyünde sıradan bir yaşam süren İskender’i arayıp bulan Salih ve Fikri, İskender’in içindeki cevheri fark etmesine ve okçular tekkesine girmesine yardımcı olurlar.

TRT ekranlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Tozkoparan İskender'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor



TAYGU Koleji’ni turnuvalarda temsil edecek takımın seçilmesi için atışlar yapılır. En çok puanı toplayan takım, yarışı kazanarak okulu temsil etmeye hak kazanır. Diğer yandan Rüya, İskender’in Salih’in gerçek oğlu olmadığını öğrenir. Ertesi gün İskender, okula gelirken arkadaşlarına sevimli bir hediye getirir.

Ancak bu hediye başlarına bela olacaktır. Zira Kasırga, bu hediyeyi bahane ederek Mavi Ay’ı okuldan attırmak için ellerinden geleni yapacaktır. Giovanni ise TAYGU Koleji’nde iş bulabilmek için Puf Rafet’e bedava okçuluk dersleri verebileceğini söyler. Bunun üzerine Rafet, Giovanni ve Savaş’ı bir okçuluk düellosuna davet eder. Kazanan kişi, okulun yeni okçuluk hocası olacaktır.

Rüya, İskender konusunda neler yapacak? Giovanni Savaş’ı okçuluk düellosunda yenebilecek mi? TAYGU Koleji’ni turnuvalarda temsil edecek takım Kasırga mı olacak Mavi Ay mı? İskender’in Mavi Ay’a hediye olarak getirdiği şey ne? Kasırga, Mavi Ay’ı okuldan attırmayı başarabilecek mi?

