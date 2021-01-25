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Tozkoparan İskender 5.Bölüm full izle! Tozkoparan İskender yeni bölüm
TRT'nin sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Tozkoparan İskender 5.Bölümü yayınlandı. Dikkat çeken dizinin 6. Bölümü 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 17:30'da yayınlanacak.
GÜNDEM 25.01.2021, 14:43
TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender’in 5. Bölümü geçtiğimiz Pazar günü yayınladı.
Büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.
Tozkoparan İskender'in 6.Bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.
Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.
Büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.
Tozkoparan İskender'in 6.Bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.
Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.
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