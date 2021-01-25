Tozkoparan İskender 5.Bölüm full izle! Tozkoparan İskender yeni bölüm

TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender’in 5. Bölümü geçtiğimiz Pazar günü yayınladı.

Büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.

Tozkoparan İskender'in 6.Bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.



