Tozkoparan İskender 4.Bölüm fragmanı yayınlandı

Tozkoparan İskender 3. bölümü Pazar akşamına damgayı vurdu.

Reytin rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.

Tozkoparan İskender'in 4.bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.

İskender, Salih ve Fikri, yeniden bulaşabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Bu sırada Mavi Ay’ın seslerini duyarlar ancak Salih’in isteği üzerine saklanırlar. Mavi Ay neler olup bittiğini tartışırken, Asya yerde yeşil bir zihgirin olduğunu fark eder. İskender, hırsızlarla yaşadığı arbede esnasında zihgirini yere düşürmüştür. Mavi Ay zihgiri alıp uzaklaşır. İskender, Mavi Ay’ın peşinden gitmek istese de Salih ona engel olur. Ancak İskender’in aklı zihgirde kalmıştır.Giovanni gözlerini Makbule’nin evinde açar. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, Makbule yanına gelir ve Giovanni’ye “oğlum Cihangir” diyerek sarılır. Bu durum Giovanni’nin aklına yalanlarla dolu sinsi bir plan getirir.

Kasırga, ormanda başlarına gelenlerin videosunun Dedikoducu adlı bir sosyal medya kanalında yayınlanmasıyla birlikte zor anlar yaşamaktadır. Taygu Koleji’nde yerle bir olan imajlarını toparlayabilmek için düşünürler ve bir plan yaparlar.

Giovanni, günümüzdeki hayatına Cihangir olarak devam edebilecek mi?

Mavi Ay, yerde buldukları zihgirin sırrını çözebilecek mi?

Kasırga, Dedikoducu’nun başlarına açtığı beladan kurtulup, okuldaki saygınlığını yeniden kazanabilecek mi?

İskender atasından yadigâr kalan zihgiri geri alabilmek için Mavi Ay’ın peşinden gidecek mi?

Tozkoparan İskender’in yeni bölümleriyle her Pazar saat 17:30’da, TRT 1 ekranlarında...

