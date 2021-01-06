Tozkoparan İskender 3.Bölüm fragmanı! Tozkoparan İskender ne zaman?

TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender’in ilk 2 bölümünü 2 Aralık Cumartesi akşamı yayınladı.

Büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.

Tozkoparan İskender'in 3.bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.



Tozkoparan İskender'in yeni bölümleri 10 Ocak 2021 itibariyle her hafta saat 17.30’da yayınlanacak.

Tozkoparan İskender TRT 1 ekranlarında Pazar günleri 17:30’da TRT 1 ekranlarında izlenecek.



Zaman yolculuğu yapan Salih ve Fikri, kötülerin geçmişte Tozkoparan İskender’in okçular tekkesine girmesini engellediklerini fark ederler. Köyünde sıradan bir yaşam süren İskender’i arayıp bulan Salih ve Fikri, İskender’in içindeki cevheri fark etmesine ve okçular tekkesine girmesine yardımcı olurlar. İskender okçular tekkesinde eğitim alırken, onu yakından takip eden birisi vardır; Cihangir. Venedikli bir casus olan ve asıl ismi Giovanni olan Cihangir, okçular tekkesinin en iyi okçusu olmayı amaçlamaktadır. Böylece Osmanlı Sultan’ının koruması olacak ve Sultan’a zarar verebilecektir.

Ancak hiç beklemediği anda karşısına çıkan İskender, Tozkoparan unvanını da alarak Cihangir’in önüne geçer ve okçular tekkesinin en iyi okçusu olur. Tozkoparan İskender, Sultan’ın korumalığını yapmak ve Yeniçeri Ocağı’na girmek üzere yola koyulur. Fakat Giovanni yüzünü gizleyerek adamlarıyla birlikte Salih, Fikri ve İskender’e saldırır. Saldırı esnasında zaman makinesine bir ok saplanmasıyla birlikte aniden çalışan makine, Salih, Fikri ve İskender’in yanı sıra Giovanni’yi de günümüze ışınlar.

Günümüzde de işler, Temrenli kasabasında zorlu gitmektedir. Arda, Asya, Sinan ve Elif’ten oluşan okçuluk takımı Mavi Ay, burslu olarak TAYGU Koleji’ne yazılmıştır. Yeni okullarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yapan Mavi Ay’ı Tayfun, Duygu, Ece ve Ayberk’ten oluşan bir başka okçuluk takımı Kasırga karşılar. Ancak Kasırga, Mavi Ay’ın okula gelişinden pek mutlu olmamıştır. Daha ilk günden Mavi Ay ile Kasırga takımlarının arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.



Zaman Yolculuğu yapan Tozkoparan İskender, daha çocuk yaşında pek çok rekor kıran süper kahraman İskender, yol arkadaşı Fikri, hocası Salih ve peşini bırakmayan ezeli düşmanı Giovanni ile günümüze misafir oluyor.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri bulunan okçu İskender, eğer, 2020 yılından yaşadığı zamana geri dönemezse tarihin seyri değişecektir. Bununla birlikte, Tozkoparanlar'ın yok olma ve kötülerin kazanma ihtimali vardır.

Ancak İskender'in derdi bir tek bu değildir. Onu günümüzde de pek çok sorun beklemektedir. Bir türlü kontrol edemediği güçleri, sürekli peşinde olarak onu takip eden Venedikli okçu Giovanni ve okulda başının belası olan Kasırga takımı İskender'i devamlı rahatsız etmektedir. Fakat tüm bu problemlere karşı Mavi Ay takımı da İskender'i yalnız bırakmamaya niyetlidir.

TOZKOPAN İSKENDER SAAT KAÇTA?



Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.



