Reklam

Son Dakika

Tozkoparan İskender 3.Bölüm fragmanı! Tozkoparan İskender ne zaman?

TRT'nin sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Tozkoparan İskender 3.Bölüm fragmanı yayınlandı. Dikkat çeken dizinin 3. Bölümü 10 Ocak Pazar günü saat 17:30'da yayınlanacak.

GÜNDEM 06.01.2021, 13:59
2
Tozkoparan İskender 3.Bölüm fragmanı! Tozkoparan İskender ne zaman?
TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender’in ilk 2 bölümünü 2 Aralık Cumartesi akşamı yayınladı. 
Büyük beğeni toplayan diziye çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.
Tozkoparan İskender'in 3.bölümü içinse heyecanlı bekleyiş başladı.
Başrollerinde Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki gibi oyuncuların yer aldığı yapımda  12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş bir çocuğun ve hocalarının maceraları anlatılıyor.

Tozkoparan İskender'in yeni bölümleri 10 Ocak 2021 itibariyle her hafta saat 17.30’da yayınlanacak.
Tozkoparan İskender TRT 1 ekranlarında Pazar günleri 17:30’da TRT 1 ekranlarında izlenecek.

Zaman yolculuğu yapan Salih ve Fikri, kötülerin geçmişte Tozkoparan İskender’in okçular tekkesine girmesini engellediklerini fark ederler. Köyünde sıradan bir yaşam süren İskender’i arayıp bulan Salih ve Fikri, İskender’in içindeki cevheri fark etmesine ve okçular tekkesine girmesine yardımcı olurlar. İskender okçular tekkesinde eğitim alırken, onu yakından takip eden birisi vardır; Cihangir. Venedikli bir casus olan ve asıl ismi Giovanni olan Cihangir, okçular tekkesinin en iyi okçusu olmayı amaçlamaktadır. Böylece Osmanlı Sultan’ının koruması olacak ve Sultan’a zarar verebilecektir.
Ancak hiç beklemediği anda karşısına çıkan İskender, Tozkoparan unvanını da alarak Cihangir’in önüne geçer ve okçular tekkesinin en iyi okçusu olur. Tozkoparan İskender, Sultan’ın korumalığını yapmak ve Yeniçeri Ocağı’na girmek üzere yola koyulur. Fakat Giovanni yüzünü gizleyerek adamlarıyla birlikte Salih, Fikri ve İskender’e saldırır. Saldırı esnasında zaman makinesine bir ok saplanmasıyla birlikte aniden çalışan makine, Salih, Fikri ve İskender’in yanı sıra Giovanni’yi de günümüze ışınlar.
Günümüzde de işler, Temrenli kasabasında zorlu gitmektedir. Arda, Asya, Sinan ve Elif’ten oluşan okçuluk takımı Mavi Ay, burslu olarak TAYGU Koleji’ne yazılmıştır. Yeni okullarına uyum sağlamak için ellerinden geleni yapan Mavi Ay’ı Tayfun, Duygu, Ece ve Ayberk’ten oluşan bir başka okçuluk takımı Kasırga karşılar. Ancak Kasırga, Mavi Ay’ın okula gelişinden pek mutlu olmamıştır. Daha ilk günden Mavi Ay ile Kasırga takımlarının arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Zaman Yolculuğu yapan Tozkoparan İskender, daha çocuk yaşında pek çok rekor kıran süper kahraman İskender, yol arkadaşı Fikri, hocası Salih ve peşini bırakmayan ezeli düşmanı Giovanni ile günümüze misafir oluyor.
Henüz 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri bulunan okçu İskender, eğer, 2020 yılından yaşadığı zamana geri dönemezse tarihin seyri değişecektir. Bununla birlikte, Tozkoparanlar'ın yok olma ve kötülerin kazanma ihtimali vardır.
Ancak İskender'in derdi bir tek bu değildir. Onu günümüzde de pek çok sorun beklemektedir. Bir türlü kontrol edemediği güçleri, sürekli peşinde olarak onu takip eden Venedikli okçu Giovanni ve okulda başının belası olan Kasırga takımı İskender'i devamlı rahatsız etmektedir. Fakat tüm bu problemlere karşı Mavi Ay takımı da İskender'i yalnız bırakmamaya niyetlidir.
TOZKOPAN İSKENDER SAAT KAÇTA?

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.
Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12