Tottenham - Chelsea canlı izle (Bedava S Sport izle)

Premier Lig’in 22. haftasında Tottenham evinde Chelsea’yi ağırlıyor. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Andre Marinner yönetecek.

TOTTENHAM CHELSEA CANLI İZLE, ŞİFRESİZ VE BEDAVA S SPORT İZLE,

Zorlu mücadele bugün saat 23.00’te başlarken; S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ev sahibi oynadığı son 5 maçtan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayıldı. Deplasman takımı ise son 5 maçından 3 galibiyet çıkarırken; 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Chelsea üstünlüğü bulunuyor. Chelsea 3 kez galip gelirken; 2 maç da beraberlikle bitti.



Tottenham Hotspur:

Lloris; Alderweireld, Eric Dier, Rodon; Doherty, Hojbjerg, Sissoko, Davies; Bergwijn, Vinicius, Son

Chelsea:

Mendy; Cesar Azpilicueta, Silva, Rudiger; Hudson-Odoi, Mateo Kovacic, Ngolo Kante, Marcos Alonso; Pulisic, Werner; Olivier Giroud

