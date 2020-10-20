Torsiyon sistemi nedir? Torsiyon'un avantaj ve dezavantajları neler?

Sürüş konforu ve güvenliği açısından önemli olan torsiyon sistemi taşıtlarda farklı bir mantıkla çalışır durumda olan bir tür esneme sistemidir. Aracın, genel olarak daha iyi bir yol tutuş sergilediği düşüncesi söz konusu ise de bir kaç oto markası dışında kullanılmamaktadır.

Aks’a paralel olan ve dikey olarak konumlanmış boru şeklinde olan torsiyon çubukları vardır. Bu çubukların görevi yol tutuşu maksimum seviyeye çıkarmaktır. Zaten birbirine bağlı olan iki teker aynı zamanda helezon aracılığı ile torsiyon sistemi birleşme noktasından şasiye bağlanmıştır.

Torsiyon çubukları tekerleğe paralel dikey şekilde olur.

Torsiyon sisteminin sağladığı en büyük avantajlardan biri taşıtların arka kısımlarında amortisör bulunmuyor oluşundan aracınız daha geniş bir bagaj hacmine sahiptir.

Torsiyon sistemine sahip bir araçta sürüş konforu, yol tutuşu düşer.

Yeni nesil bir araba düşeceğiniz bir çukurda süspansiyon sayesinde sarsıntıyı sadece tekerler hisseder. Ancak torsiyon sistemli bir arabanız varsa söz konusu bu sarsıntıyı tüm araç aksamı hisseder.

Bu sistemde araç konrtolü oldukça zordur. Özellikle girilen virajlarda dikkat edilmemesi halinde aracın savrulmasına da neden olabilir.

Sözün kısası aracınızın tek tekeri çukura girmiş olsa da çift tekeri hareketlendiren bir sistemdir.

Torsiyon sisteminin en büyük dezavantajı belirli periyotlarda bakım gerektiriyor olmasıdır.

Yeni nesil araçların bütçeye uygun olanlarında torsiyon sistemi tercih edilse bile ek süspansiyonlarla desteklenmektedir. Bir başka deyişler torsiyon sistemi üretici açısından maliyeti düşüren bir etkendir az parçadan oluşur ve sistemi kolaydır.

Torsiyon sistemini neredeyse tüm B segmentli araçlar kullanmaktadır.

Peugeot 106, peugeot 206, peugeot 306 ların tamamı yani 2014 yılı öncesinde olan tüm b segmentli Peugeot araçlarda bulunmasının yanısıra günümüzdeki fiat egea ların bazı modellerinde yer almaktadır.

Opel ise yeni nesil bazı araçlarında torsiyonun merkez bağlantılarına “watts” bağlantısı diye bir geliştirme yaparak tercih edilir hale getirmiştir.

