Torgeir Börven Ankaragücü'nde

28 yaşındaki oyuncunun Ankara'ya geldiğini belirten Mert, sağlık kontrollerinin ardından Börven'in resmi sözleşmeye imza atacağını söyledi.

Rosenborg'dan bonservisiyle aldıklarını vurgulayan Mert, "Börven'le 2+1 yıllığına anlaşmaya vardık" dedi.

Sivasspor maçında kolu çıkan Bolingi ile ilgili de konuşan Mert, Kongolu oyuncunun kolunda kırık da tespit edildiğini ve 5 haftasahalardan uzak kalacağını açıkladı

