Torba yasa kayıt dışılığı artıracak

Esnek ve kuralsız çalıştırmayı yaygınlaştırmayı öngören torba yasa ile ilgili konuşan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, “Eğer bu yasa Meclis’ten geçerse yüzde 34 seviyesinde olan kayıt dışı çalışma yüzde 44’ü geçecek. Çalışma hayatının yarısı yasa ile kayıt dışı hale gelecek” dedi.

İçerisinde çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri barındıran torba yasaya yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Torba yasanın çalışma hayatını esnekleştireceği, kuralsızlaştıracağını dile getiren sendikalardan kayıt dışı çalışmanın artması uyarısında geldi. Torba yasaya karşı eylem kararı alan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatının dinamiklerini yıkacak olan torba yasanın kayıt dışı istihdamda artışa neden olacağını kaydederek, “Kayıt dışı istihdam geçen sen yüzde 32 idi. Bu sene 34 civarında. Eğer bu yasa Meclis’ten geçerse yüzde 34 seviyesinde olan kayıt dışı çalışma yüzde 44’ü geçecek. Çalışma hayatının yarısı yasa eli kayıt dışı hale gelecek” dedi.



Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak bu tasarıya karşı ortak bir tavır içinde olduklarını belirten Atalay, sözlerini şu çağrı ile sonlandırdı: “ TBMM’ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum. Bu yasayı geri çekin. Bu yasa işçilerin, çalışanların aleyhine, kuralsız ve örgütsüz işçi çalıştıran işverenlerin lehine. Yasa bu şekliyle çıkarsa bedelini çocuklarımız, torunlarımız öder. Bundan vazgeçin. Toplumun bu haklı talebini yerine getirin. 25-50 yaşın, esnek çalışmanın kabul edilir tarafı yok.”



