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Toptaş'tan Mevlid Kandili tavsiyeleri: Bu gece ibadetiniz yazmak olsun
Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş, Mevlid Kandili münasebetiyle "Bu gece ibadetiniz yazmak olsun" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Toptaş, okuyucularına tavsiyelerde bulundu.
GÜNDEM 28.10.2020, 17:16
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Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş, 28 Ekim tarihili "Bu gece ibadetiniz yazmak olsun" başlıklı köşe yazısında, Mevlid Kandili'ne değindi. İlk inen ayetlerin bir toplumun ıslahının eğitimden geçeceğine işaret eden Alak süresinin ilk beş ayetleri olduğunu aktaran Toptaş, "Şimdi siz, bu gece yatsı namazınızı kıldıktan sonra şu sorulara kopya çekip cevaplar vererek gecenizi ihya etmeye çalışınız" ifadelerini kullandı. Toptaş'ın yazısını bir kısmı şöyle:
1-İlk vahiy nerede geldi.
2-İlk inen beş ayetin manalarını yazınız.
3-Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp ilk vahyi aldığında, kendinde bir ürperme meydana geldiğinde, durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde, Hazreti Hatice ne söylemişti?
4-İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız.
5-“Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor?
6-Okumaya ve kaleme hâkim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor?
7-Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor, yazınız.
8-Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor?
9-Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48’inci ayetinde ne diyor?
10-Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan Müddessir süresinde istenenler nelerdir.Mahmut Toptaş'ın "Bu gece ibadetiniz yazmak olsun" yazısının tamamı için tıklayınız
1-İlk vahiy nerede geldi.
2-İlk inen beş ayetin manalarını yazınız.
3-Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp ilk vahyi aldığında, kendinde bir ürperme meydana geldiğinde, durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde, Hazreti Hatice ne söylemişti?
4-İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız.
5-“Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor?
6-Okumaya ve kaleme hâkim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor?
7-Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor, yazınız.
8-Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor?
9-Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48’inci ayetinde ne diyor?
10-Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan Müddessir süresinde istenenler nelerdir.Mahmut Toptaş'ın "Bu gece ibadetiniz yazmak olsun" yazısının tamamı için tıklayınız
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