Toptan dert!..

Gıda fiyatlarındaki artışın müsebbibi olarak gösterilmek istenen toptan ve perakende sektörünün temsilcileri, Başkent’te bir araya gelip dertlerini anlattı. Sektör temsilcileri, mevsimsel etkiler başta olmak üzere birçok parametrenin fiyat artışlarına etki ettiğini belirterek, “fahiş fiyat artışı” tanımının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Objektif kriterlerin belirlenmesi gerektiğine işaret eden sektör yetkilileri, haksız ve yersiz ithamların ticarette güveni zedeleyeceğini ifade etti.

Başkent’teki toptan ve perakende gıda ve ihtiyaç maddeleri sektörünün temsilcileri, ATO’da bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin, ilgili düzenlemede yer alan “aşırı ve adil olmayan artış” ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net şekilde tanımlanmasını istediklerini bildirdi. Baran, Türkiye’nin 83 milyonunun tamamını ilgilendiren bu konuyla ilgili tüm tarafların yararına olacak şekilde kalıcı bir çözüm üretilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Lonca Kurumsal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de fahiş fiyat artışlarına ilişkin kriterlerin net olmaması nedeniyle kurallara ve ticaret ahlakına uygun bir şekilde ticaret yapan sektör mensuplarının haksız ve yersiz ithamlara muhatap olduğunu, bu haksız ve yanlış algının ticarette güveni zedelediğini belirtti. Yücel, “Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyat artışı uygulamalarının adil bir şekilde tespit edilebilmesi ve engellenmesi için daha objektif kriterler belirlenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde tespit ettikleri konuları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ilettiklerini bildiren Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ise, “Esnafı, taciri mağdur etme niyetimiz olmadığı için hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu süreci birlikte çok fazla zarar görmeden yürütmek istiyoruz. Ceza yazmak bizim çok istediğimiz bir şey değil. Bugün burada oluşacak önerilerinizin bakanlığımızca değerlendirilmesinin bu sürece çok daha faydası olacaktır” dedi.

Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, Toptan Gıda ve Perakende Ticareti Sektörleri İstişare Toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ile toptan ve perakende gıda sektörü temsilcilerinin katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, bir süredir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan “fahiş fiyat artışı” konusunun hem tüketicileri hem toptan ve perakende gıda ticareti sektörünü hem de Ticaret Bakanlığını ilgilendirdiğini belirterek, ATO olarak sektörün bu sorununa çözüm aramak üzere ortak akıl toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Kovid-19 salgınının başından beri toptan ve perakende gıda ticareti sektörünün vatandaşa aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Baran, gıda ticareti yapan üyelerin, fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız ve yersiz şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Baran, “Üyelerimiz, ilgili düzenlemede yer alan ‘aşırı ve adil olmayan artış’ ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net bir şekilde tanımlanmasını istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

